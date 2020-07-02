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Medipol Başakşehir'de testler negatif
Medipol Başakşehir'de yapılan koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde oyuncular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
"Futbol A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan COVID-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır."
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | pic.twitter.com/Fzo2KyRP4Q— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 2, 2020
Etiketler: Medipol Başakşehir koronavirüs testiSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 21:42
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