Türk kulüpleri Avrupa'da 51,5 milyon euro kazandı

UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünün de yer aldığı 2021-22 sezonu mali raporunu yayımladı. Buna göre katılımcılara, toplam 2 milyar 731 milyon 900 bin euro dağıtıldı.

Tarihinde 14. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol ekibi Real Madrid, 133 milyon 709 bin euroyla 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan kulüp oldu.

Geçen sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve grup aşamasında elenen Beşiktaş, 26 milyon 920 bin euroyu kasasına koydu.

Şampiyonlar Ligi elemelerini geçememesinin ardından yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, 14 milyon 733 bin euro kazandı.

Avrupa Ligi grup aşamasını 3. bitirerek gittiği Avrupa Konferans Ligi play-off turunda elenen Fenerbahçe ise pastadan 9 milyon 914 bin euro pay aldı.