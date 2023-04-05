Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 05.04.2023 18:35

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Sergen Yalçın, İlhan Palut, Çağdaş Atan ve Montella'nın adı öne çıkarken, bordo mavililer, Kasımpaşa maçına altyapı sorumlusu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Orhan Ak'ın istifası sonrası Trabzonspor'da gözler, yeni teknik direktöre çevrildi. Bordo mavililerde yönetim kurulu, bu konuda titiz bir çalışma yürütüyor.

Sergen Yalçın, İlhan Palut, Çağdaş Atan ve Vincenzo Montella gibi isimler öne çıkıyor.

Yalçın ve Palut, şu an herhangi bir takım çalıştırmazken Atan'ın Yukatel Kayserispor ile Montella'nın da Adana Demirspor ile sözleşmesi devam ediyor.

Karadeniz ekibinde ayrıca Ömer Erdoğan, Vitor Pereira, Samet Aybaba, Fatih Tekke, Ertuğrul Sağlam gibi isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi.

Listedeki teknik adamlarla ilgili henüz somut gelişmeler yaşanmadığı da gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor bu sebeple, hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa maçına altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Trabzonspor'dan annesi vefat eden eski futbolcusu Vitor Hugo'ya başsağlığı mesajı

Trabzonspor, annesi vefat eden Vitor Hugo'ya başsağlığı diledi.

 "Eski futbolcumuz Vitor Hugo'nun değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hugo ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."

ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Beşiktaşlı Colley: Gelmeden önce de Beşiktaş'ın taraftarı gibiydim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:02
Netanyahu Gazze'ye düzenlenen saldırı sırasında açıklama yaptı
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:49
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ