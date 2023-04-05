Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Orhan Ak'ın istifası sonrası Trabzonspor'da gözler, yeni teknik direktöre çevrildi. Bordo mavililerde yönetim kurulu, bu konuda titiz bir çalışma yürütüyor.

Sergen Yalçın, İlhan Palut, Çağdaş Atan ve Vincenzo Montella gibi isimler öne çıkıyor.

Yalçın ve Palut, şu an herhangi bir takım çalıştırmazken Atan'ın Yukatel Kayserispor ile Montella'nın da Adana Demirspor ile sözleşmesi devam ediyor.

Karadeniz ekibinde ayrıca Ömer Erdoğan, Vitor Pereira, Samet Aybaba, Fatih Tekke, Ertuğrul Sağlam gibi isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi.

Listedeki teknik adamlarla ilgili henüz somut gelişmeler yaşanmadığı da gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor bu sebeple, hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa maçına altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Trabzonspor'dan annesi vefat eden eski futbolcusu Vitor Hugo'ya başsağlığı mesajı

Trabzonspor, annesi vefat eden Vitor Hugo'ya başsağlığı diledi.

"Eski futbolcumuz Vitor Hugo'nun değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hugo ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."