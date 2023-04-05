Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

Boca Juniors'a rekor kapasiteli yeni stat projesi. Arjantin ekibinde Başkan adayı Jorge Reale, Yeni Bombonera Stadyumunun projesini tanıttı.

315 bin üyesi bulunan ve 59 bin kişilik Bombonera stadyumunun ciddi sorun teşkil ettiği Boca Juniors'ta, Arjantinli futbol adamı Reale'nin stadyum hayali heyecan yarattı.

Reale'ın seçim kampanyasındaki sloganı ise "Yeni Bombonera'nın hayali yaklaşıyor" şeklinde oldu.

Marca'da yer alan haberde Başkan adayı Reale, yeni stadyumun, Bombonera'nın bir kilometre uzağında inşa edileceğini duyurdu. Demarchi Adası'nda 15 hektarlık bir alana yapılacak olan yeni stadyumun, 112 bin seyirci kapasitesi olacak.

Mimar Enrique Lombardi'nin projesi olan La Bombonera 360'ta, 444 VIP alanı, 78 televizyon yayın kabini ve 4 bin kişilik otopark kapasitesi bulunacak. Ayrıca Jorge Reale, Bombonera'yı kadın takımının ve alt yapıların merkezi olarak da planlıyor.

Boca'nın başkan adayı Jorge Reale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Arjantin'in en büyüğüyüz, bunu hak ediyoruz!" ifadesini kullandı.

Boca Junior, 9 haftası geride kalan Arjantin Liginde topladığı 14 puanla 8'inci sırada yer alıyor.