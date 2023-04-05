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Spor
TRT SPOR 05.04.2023 17:47

Chelsea'den teknik adam değişimine servet

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, bu sezon teknik direktörleri için bir servet ödedi. Mavilerin kasasından, Tuchel ve Potter'ın tazminatı için toplam 51 milyon euro çıktı.

Chelsea'den teknik adam değişimine servet

Chelsea bu sezon teknik adam konusunda umduğunu bulamazken, yaptığı değişiklikler için de bir servet ödedi.

İngiliz ekibinin kasasından Tuchel ve Potter için toplam 51 milyon euro çıktı.

Sezona Thomas Tuchel ile başlayan Chelsea, Alman çalıştırıcı ile Eylül 2022'de yollarını ayırdı. Londra temsilcisi, 49 yaşındaki çalıştırıcıya 11 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödedi.

Fotoğraf: DepoPhotos / Thomas Tuchel[Fotoğraf: DepoPhotos / Thomas Tuchel]

Chelsea, Tuchel'in ardından takımın başına Graham Potter'ı getirdi. Mavililer, Potter için kulübü Brighton'a 25 milyon euro bonservis verdi.

Kötü gidişatı değiştiremeyen Potter ile de vedalaşan İngiliz devi, 47 yaşındaki teknik adama 15 milyon euro tazminat ödedi.

Fotoğraf: DepoPhotos / Graham Potter[Fotoğraf: DepoPhotos / Graham Potter]

Chelsea böylece, sadece bu sezon teknik direktörlerine toplam 51 milyon euro tazminat vermiş oldu.

İngiliz ekibi, yaptığı transferlere de 611 milyon euro harcadı.

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