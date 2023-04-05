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Spor
TRT SPOR 05.04.2023 17:38

Ergin Ataman'dan Panathinaikos yalanlaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın adı Panathinaikos ile anılmıştı. Ataman, Yunan basınında yer alan görüşme iddialarını yalanladı.

Ergin Ataman'dan Panathinaikos yalanlaması
[Fotograf: AA]

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına cevap geldi. Ataman, Atina ekibi ile görüştüğüne yönelik Yunan basınında çıkan haberleri yalanladı.

"Panathinaikos Kulübü ile herhangi bir yüz yüze görüşmem olmadı. Şu an tek düşüncem, Fenerbahçe ile yapacağımız derbi maçı."

Ataman ayrıca, önümüzdeki sezon için planlamalarını, Avrupa Ligi maçları bittikten sonra yapacağını belirtti.

Fenerbahçe Beko ile deplasmanda oynayacakları derbiyi de değerlendiren deneyimli koç, "Kazanarak Avrupa Ligi play-off şansımızı son haftaya taşımak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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