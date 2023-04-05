İşitme Engelliler Hentbol Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, TİESF Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonaları 6-11 Nisan'da Bursa’da iki farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Kadınlar şampiyonasına 6 takım, erkekler şampiyonasına 9 takımın katılacağı Türkiye şampiyonasında erkek müsabakaları Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonunda, kadın müsabakaları ise Mudanya Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

Danimarka’da 1-16 Temmuz'da gerçekleşecek 3. Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonasına katılacak milli sporcuların da belirlendiği şampiyonada dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

TİESF Başkanı Kerim Vural, Bursa'nın hentbol kenti olduğunu vurgulayarak, tüm Bursalı hentbolseverleri oldukça zevkli ve çekişmeli geçecek şampiyona için tribünlere beklediklerini aktardı.

Vural, dünya şampiyonasına az bir zaman kala gerçekleşen Türkiye şampiyonalarında yarışan tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dileyerek hedeflerinin daha çok madalya olduğunu sözlerine ekledi.