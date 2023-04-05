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Spor
AA 05.04.2023 16:35

Şampiyon sporcu Zehra Doğan Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu

Tayland'da düzenlenen WBC Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaş Belediyespor Kulübü sporcusu Zehra Doğan, organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Şampiyon sporcu Zehra Doğan Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu

Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı ziyaret etti. Doğan, belediyenin destekleriyle yurt dışındaki organizasyonlara katıldığını dile getirdi.

"Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek şampiyon oldum. Organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Yeni başarılara da imza atacağıma inanıyorum."

Doğan, desteklerinden dolayı Ulutaş'a teşekkür etti.

Başkan Ulutaş da spora ve sporcuya daima destek verdiklerini bildirdi. Doğan'ı başarısından dolayı tebrik eden Ulutaş, "Desteklerimizle her daim yanındayız. Kendisinden yeni şampiyonluklar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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