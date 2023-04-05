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Spor
AA 05.04.2023 16:30

TİGEM'in 3 işletmesinde 270 şampiyon adayı tay doğdu

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Bursa, Eskişehir ve Malatya'daki işletmelerde 2023 yılının şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açıyor.

TİGEM'in 3 işletmesinde 270 şampiyon adayı tay doğdu
[Fotograf: AA]

1 Ocak'ta başlayan doğum sezonunda şimdiye kadar Karacabey İşletmesinde 94, Anadolu Tarım İşletmesinde 84, Sultansuyu Tarım İşletmesinde ise 92 tay dünyaya geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğan taylar arasında "Altaha", "Anka", "Araslı", "Ayabakan", "Atom Karınca", "Baba Mevlüt", "Berksoy", "Enderefe", "Hızlıtay", "Kurtçabey", "Oğuzboylu", "Orçun", "Semend", "Serdümen", "Turbo", "Ufukbir", "Yakupbey", "Yılmabaşar", "Özgünhan", "Ateştopu", "Onurkaan", "Tümöz Bey", "Madrabaz", "Sonalp" ve "Altıncı His" gibi atçılık camiası tarafından tanınan geçmişin şampiyon aygırlarının yavruları bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu tarım işletmelerinde haziran ayına kadar toplam 375 tayın doğması ön görülüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu yıl doğan taylar 2026'da pistlerde olacak"

Anadolu Tarım İşletmesinin Müdür Yardımcısı Eren Karabulut, işletmelerine bağlı Türkiye'nin en modern tavlası olan Anadolu Kısrak Tavlası'nda tay doğumlarının sürdüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karabulut, işletmede şu ana kadar 84 baş tayın dünyaya geldiğini anlattı.

"Şimdiye kadar 42 baş erkek, 42 baş dişi tay dünyaya gözlerini açtı. İyi bir doğum sezonu geçiriyoruz. Babaları ve kardeşleri pistlerde başarılı olan taylarımız var. 2023 doğumlu taylarımız 2026 yılında pistlerde olacak. 2024 ve 2025 yıllarında satışa sunulacaklar. 2026 yılının nisan ayı itibarıyla da yarış pistlerinde koşmalarını bekliyoruz."

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