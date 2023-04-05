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Spor
AA 05.04.2023 16:20

THY Avrupa Ligi'nde kritik Türk derbisi oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 33. hafta mücadelesinde 6 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde kritik Türk derbisi oynanacak
[Fotograf: AA]

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Çift maç haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine 90-75 ve Cazoo Baskonia takımına 92-69 yenilen Fenerbahçe Beko, 18 galibiyet ve 14 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçından 4'ünü kaybeden Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son maçında deplasmanda Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.

Ligde son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ama bu sezon istediği sonuçları alamayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko deplasmanından galibiyetle dönerek play-off umutlarını son haftaya taşımak için sahaya çıkacak.

Geçen hafta sahasında İtalyan ekipleri Olimpia Milano'yu 89-69 ve Virtus Segafredo Bologna'yı 86-67 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 16'şar galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'ya yarın mağlup olması halinde play-off şansını yitirecek Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

Rekabette Fenerbahçe Beko üstün

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 20. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki 19 maçın 12'sinden sarı-lacivertliler galibiyetle ayrılırken, 7'sinde de Anadolu Efes istediğini aldı.

FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti. Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 88-79 kazanmıştı.

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