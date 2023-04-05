Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.04.2023 16:10

Feyenoord ile Roma maçına deplasman takım taraftarı alınmayacak

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord ile Roma arasında oynanacak maçlarda, deplasman takım taraftarı stada alınmayacak.

Feyenoord ile Roma maçına deplasman takım taraftarı alınmayacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, Hollanda ve İtalya emniyetiyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasındaki maçların yüksek riskli olarak değerlendirildiği ve stada deplasman takım taraftarının alınmamasına karar verildiği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord, Roma'yı 13 Nisan'da konuk edecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 20 Nisan'da Roma'da oynanacak.

İlk olarak İtalyan yetkililer, başkent Roma'da oynanacak karşılaşmaya Hollandalı taraftarların alınmayacağını belirterek UEFA'ya başvurmuştu.

Söz konusu kararın gerekçesi, iki ekip arasında önceki maçlarda yaşanan olaylara dayanıyor. 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde eşleşen kulüplerin taraftarı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan maç öncesi birbiriyle çatışmış ve çıkan olaylarda 19 emniyet görevlisi yaralanmıştı.

Taraflar arasında yine UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi 19 Şubat 2015'te yaşanan diğer hadisede ise İtalya'nın başkentine gelen Hollandalı taraftarlar, 17. yüzyıldan kalma Barcaccia çeşmesine ciddi şekilde zarar vermiş ve bu durum İtalya'da infiale yol açmıştı.

ETİKETLER
UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
Milli güreşçi Kerem Kamal unvanını korumayı hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:39
İsrail Gazze’yi vuruyor
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ