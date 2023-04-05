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Spor
AA 05.04.2023 16:25

Trabzonspor kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor, deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla 3 kulvarda da hedefsiz kaldı.

Trabzonspor kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaştı
[DepoPhotos]

Bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyan bordo-maviler, deplasmanlarda ise kazanmakta zorluk yaşadı.

Karadeniz ekibi; Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 19 deplasman karşılaşmasında biri hükmen 5 maç kazanabildi. Dış sahadaki 12 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde 12 deplasman maçının 8'inde puan kaybı

Trabzonspor, ligde 12 deplasman maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, İstanbulspor'u 2-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1, Gaziantep FK'yi hükmen 3-0 yenerken, Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 ve Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, dış sahada 14 puan elde ederken 22 puan kaybetti.

Avrupa'da 3 kupadaki tüm deplasman maçlarından mağlup ayrıldı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 5 deplasman maçını da yitirdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.

Dış sahada aldığı sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde de deplasmandaki kötü sonuçla hedefinden uzaklaştı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçta sahasında 1-0 yendiği Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

Türkiye Kupası'nda da aynı son

Ligde şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa kupalarından elenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasman başarısızlığına "dur" diyemedi.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 deplasman maçında birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kupanın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne dış sahada 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi, elenerek bu sezon hedefsiz kaldı.

19 maçta 41 gol yedi

Trabzonspor, oynadığı 19 dış saha maçında kalesinde 41 gol gördü. Bordo-mavililer, ligde 12 maçta 25 gol, Avrupa kupalarında 5 karşılaşmada 12 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 4 gol yedi.

Trabzonspor, deplasmandaki maçlarda 28 gol atabildi.

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