Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanlığına seçildi

Başkanlık seçiminin yapıldığı 47. Olağan UEFA Kongresi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak.

Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.

TFF Ceferin'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Aleksander Ceferin'i kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen kongrede TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da yer aldığı belirtildi.

"Yeniden UEFA Başkanı seçilen Aleksander Ceferin ile yapılan seçimlerde UEFA Yönetim Kurulu ve FIFA Konseyine seçilen isimleri kutlar yeni dönemlerinde başarılar dileriz."