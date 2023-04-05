Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda, Başantrenör Dimitris Itoudis ve Amerikalı oyuncu Carsen Edwards'ın THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes maçına ilişkin görüşlerine yer verildi.

Başantrenör Itoudis, maçın önemine dikkat çekti.

"Her iki takım için de çok önemli bir mücadele olacak. Salonumuzun tamamen dolu olmasını ve taraftarlarımızın oyuncularımıza destek vermelerini bekliyoruz. Takım olarak bu sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive, kararlı ve istekliyiz."

ABD'li oyuncu Carsen Edwards ise açıklamada, "Kesinlikle iyi bir maç çıkarmalıyız ve savunmaya odaklanmalıyız. Rakibimiz çok iyi bir takım. Özellikle dış atışlarda çok etkililer. Onları savunmamızla durdurabilmemiz gerekiyor. Bu karşılaşmada odak noktamız mümkün olan en sert şekilde oynamak olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'a kalma yarışında takımların kritik bir sürece girdiği 33. haftada yarın saat 20.45'de, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Wilbekin ile Booker'ın tedavileri sürüyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milano ile 21 Mart'ta oynanan maçta sol dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi iki hafta boyunca devam ettirilen Scottie Wilbekin'in durumunun yeniden değerlendirildiği belirtildi.

"Bu süreçte diz kontüzyonu sonrası gelişen subkortikal fraktür nedeniyle tedavisi devam eden ve yapılan kontrol tetkiklerinde önemli ölçüde iyileşme görülen oyuncumuzun sahaya dönüş tedavi protokolü planlanmıştır. Scottie Wilbekin’in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta olması öngörülmektedir."

Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile 29 Mart'ta yapılan karşılaşmada sol dizinden sakatlık yaşayan ve çekilen MR'ında sol diz dış yan bağında yırtık tespit edilen Devin Booker'ın sahalara dönüş süresinin ise 3-4 hafta olarak tahmin edildiği bildirildi.