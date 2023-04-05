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Spor
TRT SPOR 05.04.2023 17:52

Beşiktaş'ta Salih Uçan göz dolduruyor

Beşiktaş'ta Salih Uçan etkili futbolunun yanı sıra skora yaptığı katkıyla göz dolduruyor.

Beşiktaş'ta Salih Uçan göz dolduruyor
[DepoPhotos]

Salih Uçan, bu sezon bir başka. 29 yaşındaki futbolcu istikrarlı ve verimli görüntüsüyle Beşiktaş'ta el üstünde tutuluyor.

Başarılı orta saha, 26 lig maçının 22'sinde görev yaptı. 21 karşılaşmaya 11'de başlayan deneyimli isim, sadece 1 karşılaşmada oyuna sonradan girdi.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın Lig'deki son 4 maçını kazanmasında, 1 gol 3 asistlik performansıyla önemli rol oynadı. Lig'de 22 maçta 3 gol 5 asiste imza atan Salih Uçan, kariyerinin en üretken sezonunu yaşamaya çok yaklaştı.

Deneyimli ön libero, daha önce 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'de 3 gol atarken, 2020-2021 sezonunda da Corendon Alanya formasıyla 5 asist yapmıştı. Tecrübeli isim, kalan haftalarda 2 gol veya 2 asist üretmesi durumunda kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.

Bu arada Salih Uçan, 4-2 kazandıkları Fenerbahçe maçındaki performansıyla, Süper Lig'de savunma yönünden haftanın en başarılı orta saha oyuncusu oldu.

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