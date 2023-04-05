Başakşehir Galatasaray'ı yenerek yarı finalde

Galatasaray ile Başakşehir, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Mücadele tek maç eleme usulüne göre yapıldı

Başakşehir, Galatasaray'ı yenerek, tarihinde 3. kez Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u eleyen MKE Ankaragücü ile eşleşti. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Başakşehir'e yarı finali getiren golleri ise 12. ve 66. dakikalarda Szysz ile 30. dakikada Aleksic attı.

Galatasaray'ın gollerini ise 20. dakikada Kaan Ayhan ile 51. dakikada Icardi kaydetti. Öte yandan, Galatasaray'ın NEF Stadyumu'ndaki 600. golü Mauro Icardi'den geldi.

[Fotoğraf: AA]

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu müsabakanın 38. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Belözoğlu ilk olarak hakeme itirazdan sarı kart gördü. Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

[Fotoğraf: AA]

Takımların kupa serüveni

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçmişti.

Medipol Başakşehir ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üstten auta gitti.

GOL - 12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda, top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti. 0-1.

15. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla tamamlamaya çalıştığı top, az farkla üstten dışarı çıktı.

GOL - 20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi'nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 1-1.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

23. dakikada sağdan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Szysz, soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler'i gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta, Muslera topu ayaklarıyla çıkartarak gole izin vermedi.

GOL - 30. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında, Aleksic penaltı noktası üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2.

37. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan yaptığı ortada, Icardi ceza sahasında kontrol ettiği topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu yandan kornere attı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ - 38. dakikada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na, hakem Hakan Ceylan yoğun itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gösterdi.

45+8. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ceza sahasında Torreira, topu Mertens'e indirdi. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ tarafında önünde bulan Zaniolo, yerden attığı pasta ön direkte Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

GOL - 66. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Aleksic’in kale önünde çevirdiği topa Mahmut Tekdemir’in vuruşunda kaleci Muslera’nın kurtarışında top arka direkte Szysz’nin önünde kaldı. Szysz'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Rashica’nın vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

86. dakikada Rashica'nın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Gomis'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak, savunmada son anda araya giren Ahmed Touba'dan döndü.

Mücadeleyi Başakşehir 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 85 Gomis), Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö (Dk. 66 Oliveira), Zaniolo (Dk. 66 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 75 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Rashica), Icardi.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Szysz (Dk. 82 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 74 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 74 Januzaj), Figueiredo (Dk. 75 Keny).

Goller: Dk. 12 ve 66 Szysz, Dk. 30 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Kaan Ayhan, Dk. 51 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+4 Biglia (Medipol Başakşehir)