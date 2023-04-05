Galatasaray-Başakşehir maçından notlar

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de yer verdiği Berkay Özcan'ın yerine Lucas Biglia'yı Galatasaray karşısında sahaya sürdü.
Medipol Başakşehir, sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Serdar Gürler, Szysz ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.
Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Efe Arda Koyuncu ve Caner Erkin yer aldı.
Üç oyuncu sakat
Medipol Başakşehir'de 3 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamadı.
Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie takımdaki yerlerini alamadı.