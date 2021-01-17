Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplamda 15 bin dolar para ödüllü turnuvanın final karşılaşmasında Berfu Cengiz ile İpek Öz karşılaştı.

Toprak zemindeki turnuvada 4 numaralı seri başı olarak ter döken İpek, 3 numaralı seri başı Berfu karşısında 4-1 ile öne geçtiği ilk seti 6-3 ile noktaladı.

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Mücadelenin ikinci setinde Berfu'nun korttaki hakimiyeti arttı. İkinci seti 6-2 ile hanesine yazdıran Berfu, maçı final setine taşıdı.

21 yaşındaki iki Fed Cup oyunsunun mücadelesine sahne olan W15 Antalya finalinin karar setinde Berfu, İpek'i 6-4 ile geçti. Berfu, 132 dakika süren mücadelenin sonunda 4. ITF tekler şampiyonluğuna ulaştı.​​​​​​​