Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da ayrılık
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Perulu futbolcu Christian Cueva'nın sözleşmesi feshedildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Christian Cueva ile yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varıldı.
Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek. Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etti.
Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir.— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 17, 2021
Teşekkürler Cueva! pic.twitter.com/AfsHRan9vN
Etiketler: Yeni Malatyaspor Transfer Haberleri Süper Lig
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