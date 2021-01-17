Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Christian Cueva ile yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varıldı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek. Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etti.