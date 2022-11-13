Onlarca ülkeden yüzlerce dansçının katıldığı yarışmada, Türkiye'den Dünya Dans Merkezinin dansçıları; küçükler grup kategorisinde birincilik, küçükler kategorisinde kız dansçı olarak üçüncülük, tekte erkek dansçı kategorisinde birincilik, senior grup kategorisinde ikincilik, senior klasik bale kategorisinde birincilik ve modern kategorisinde solo dansçı olarak birincilik elde etti.

İki kupa ile onlarca madalya kazanan dansçılar arasından Beril Ada Özdemir modern ve klasik bale kategorilerinde birincilik, Petek Kızmaz küçükler kategorisinde üçüncülük, Hüseyin Sefa Korkmaz da erkekler kategorisinde ikincilik elde etti.

40 kişilik grup

Kuzey Makedonya Devlet Opera ve Balesindeki yarışmaya katılımlarını değerlendiren Devlet Opera Balesi eski baş dansçılarından Dünya Dans Merkezi Sanat Yönetmeni Bahri Gürcan, Kuzey Makedonya’ya 40 kişilik bir grupla geldiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl iki öğrencilerinin birincilik ve ikincilik elde ettiğini anımsatan Gürcan, "Kuzey Makedonya’da olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Kuzey Makedonya Operasında böyle bir yarışmaya katılmaktan kıvanç duyuyoruz" dedi.

"Umarım Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki bu iş birliği devam eder"

Kuzey Makedonya Ulusal Bale ve Opera Sanat Yönetmeni Olga Pango da Gürcan ile iş birliklerinde ikinci yıla girdiklerini belirterek, bunu muhteşem iş birliği olarak değerlendirdi.

Yarışmada klasik baleden çağdaş ve modern dansa ve hip hop’a kadar farklı kategorilerin temsil edileceğini kaydeden Pango, hem solo hem de gruplar halinde yarışılacağını belirtti.

Türkiye ile iş birliğine değinen Pango, "Türkiye ile yeniden iş birliği yapmaktan büyük onur duyuyorum. Türk kültürünün büyük bir hayranıyım ve sık sık İstanbul'a gidiyorum. Orada hem ulusal tiyatroda hem de şehir tiyatrosunda çalıştım. Umarım Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki bu iş birliği devam eder" idedi.