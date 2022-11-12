Real Madrid'in ve Fransız Milli Takımı'nın yıldız forveti Karim Benzema'nın bir süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle, Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

La Liga'da son 4 maça çıkamayan Benzema’dan konuyla ilgili açıklama geldi. 34 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda oynamasına engel bir durum olmadığını söyledi. Yıldız oyuncu turnuvaya kadar, fiziksel ve zihinsel hazırlıklarını tamamlayacağını kaydetti.

Ancelotti'den yalanlama

Öte yandan Carlo Ancelotti, Benzema'nın kendisini Dünya Kupası için koruduğu iddialarını yalanladı.

İtalyan teknik direktör, "Hayal kırıklığına uğrayan ilk isim Karim. İyi durumda olması gerekirken süre alamadan Dünya Kupası oynayacak. Sakatlığı nedeniyle maça çıkabilecek durumda değildi" dedi.

Ballon d'Or ödülünün son sahibi Karim Benzema, bu sezon 11 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.