Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mulhouse kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 57 kiloda Hasret Bozkurt, 70 kiloda Minel Akdeniz ile +78 kiloda Sebile Akbulut ile erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir, 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ve +90 kiloda Münir Ertuğ’dan oluşan karma takımı, ilk turda Bulgaristan'ı, çeyrek finalde İtalya'yı 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Fransa'ya 4-1 yenilen milliler, bronz madalya karşılaşmasında Macaristan'ı 4-2 mağlup ederek organizasyonu üçüncü tamamladı.