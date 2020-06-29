Bayram Yalçınkaya, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle birçok yarışı düzenleyemediklerini anlattı.

Yalçınkaya, federasyon olarak yapmayı planladıkları yarışlar hakkında bilgi verdi.

"Bu sene Gelibolu'da savaşan ülkelerin katılımıyla özel bir parkurda bir yarış planlıyorduk. Pandemi nedeniyle seneye erteledik. İstanbul Boğazı'nda ise karşıdan karşıya sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşuyla geçme hedefimiz var. Planladığımız bu iki yarış marka ve vizyon yarışlarımız olacak."

Yalçınkaya, Gelibolu'da planladıkları yarışın çok özel olacağını vurguladı.

"Bu sene, orada savaşmış 8 ülkeden dörder kadın ve erkek sporcu davet ettik. Katılacaklarını bildirmişlerdi ama pandemi araya girince organizasyonumuzu seneye erteledik. Normalde mayıs sonunda yapacaktık. Parkurda özel bir değişiklik de yaptık. Tüm anıtların önünden bisikletle geçilecek şekilde bir parkur belirledik. Orada hedefimiz ileride iki bin sporcuyla start almak."

Yalçınkaya, İstanbul Boğazı'nda düşündükleri yarışı da anlattı.

"İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtikten sonra bisikletle tekrar karşıya geçip sonrasında koşuyla tekrar kıta değiştirilecek. Bunun için geçen sene gerekli görüşmeleri yaptık. Pandemi araya girince bu sene yapmak mümkün olmadı. Gelecek sene yapmak istiyoruz. Üçüncü köprüde yapmak ön planda. Bu tarz organizasyonları ülkemizin tanıtımı, spor turizmi ve bu sporun bilinirliliğinin artması açısından çok önemsiyoruz. İstanbul'da yapmayı düşündüğümüz bu yarış büyük potansiyel oluşturacaktır. Hem Gelibolu hem de İstanbul Boğazı'nda yapacağımız yarışlar büyük ses getirir. Bizim marka ve vizyon yarışlarımız olacaklar."

"Bu senenin organizasyonları hakkında temmuz ortasında karar verilecek"

Yalçınkaya, bu sene pandemi nedeniyle düzenlenip düzenlenmeyeceği belli olmayan ulusal ve uluslararası organizasyonlar hakkındaki kararların temmuz ayının ortasında verileceğini dile getirdi.

Yalçınkaya, Alanya'da yapılması planlanan organizasyonlar ve Estonya'daki Avrupa Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

"Bu sene 28 ülkenin katıldığı yıldızlar festivali dediğimiz bir şampiyona var Alanya'da. Alanya'da aynı zamanda Dünya Paratriatlon Kupası var 4-10 Ekim'de. Estonya'daki şampiyonada ülkemizin bayrağını temsil etmek istiyoruz. Biz bu pandemi sürecinde maalesef seçme yarışları yapamadık. Planlarımız dahilinde katılmak var ama net bir şey söyleyemiyoruz. Hem ulusal organizasyonlarımız hem de uluslararası yarışlarla ilgili kararlar temmuzun ikinci haftasında netleşir."

Eğitim çalışmaları

Bayram Yalçınkaya, triatlonun tabana yayılması için ciddi bir eğitim çalışması yürüttüklerini aktardı. Yalçınkaya, son bir yılda önemli eğitim adımları attıklarını, "Triatlon Antrenmanı" adıyla bir kitabı Türkçe'ye çevirerek yayımladıklarını anlattı.

"Tabanda gelişim için, yüzme, atletizm ve bisikletin de temelini oluşturacak bir Triatlon Okulu Eğitim Kiti'ni çevirtirdik. Bu aslında triatlonun birçok açıdan gelişimini sağlayacak. 6-13 yaş arası Triatlon Okulu Kiti eğitimi almış çocuklarımızı, 13 yaşına geldiklerinde hangi branşta kendini iyi hissediyorsa oraya yönlendiririz. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Hiçbir antrenör temelde triatlonun nasıl öğretileceğini bilmiyor. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde bu sorun da olmayacak."