İngiltere Federasyon Kupası'nın coşkusu TRT SPOR'da yaşanıyor. Organizasyonda çeyrek final mücadeleleri sona erdi.

Eski günlerine dönme sinyalleri veren Manchester United, Norwich'i 118. dakikada Harry Maguire'ın golüyle 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. İkinci yarı finalist, Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal oldu.

Bir diğer Londra ekibi Chelsea de milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester'ı 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti.

İngiltere Federasyon Kupası'nın son şampiyonu Manchester City ise Newcastle United karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından bir sonraki turun eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde Arsenal ile Manchester City; Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşacak.

Londra ve Manchester temsilcilerini karşı karşıya getirecek mücadeleler 18 ve 19 Temmuz'da oynanacak. Bu dev karşılaşmaların heyecanı yine TRT SPOR'da yaşanacak.