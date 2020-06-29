FA Cup yarı final heyecanı TRT SPOR'da
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) son 4'e kalan takımlar belli oldu. Dev turnuvanın yarı final heyecanı da TRT SPOR'da yaşanacak.
İngiltere Federasyon Kupası'nın coşkusu TRT SPOR'da yaşanıyor. Organizasyonda çeyrek final mücadeleleri sona erdi.
Eski günlerine dönme sinyalleri veren Manchester United, Norwich'i 118. dakikada Harry Maguire'ın golüyle 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. İkinci yarı finalist, Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal oldu.
Bir diğer Londra ekibi Chelsea de milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester'ı 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti.
İngiltere Federasyon Kupası'nın son şampiyonu Manchester City ise Newcastle United karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
Bu sonuçların ardından bir sonraki turun eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde Arsenal ile Manchester City; Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşacak.
Londra ve Manchester temsilcilerini karşı karşıya getirecek mücadeleler 18 ve 19 Temmuz'da oynanacak. Bu dev karşılaşmaların heyecanı yine TRT SPOR'da yaşanacak.
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