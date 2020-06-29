Tam adıyla Mario Gomez Garcia... Ama sevenleri onu, Süper Mario diye tanır. Tüm dünyanın yakından tanıdığı İspanyol asıllı Alman futbolcu, 35 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Stuttgart’ta başladı

Kariyerine 2004 yılında Stuttgart’ta başlayan Gomez, 2007’de bu takımla Bundesliga'da şampiyonluk yaşadı ve aynı sezon “yılın futbolcusu” seçildi.

Bayern Münih'te bir çok başarıya imza attı

Bayern Münih bu yeteneğe sessiz kalamadı ve Mario Gomez'i 2009 yılında kadrosuna kattı. Alman futbolcu, Bayern Münih ile 2 kez lig, birer kez kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu zaferini tattı.

Burada bir çok başarı elde eden yıldız isim, 2010-2011'de gol kralı oldu. Gomez, 2013 yılında Fiorentina'nın yolunu tuttu.

Beşitaş'ta gol kralı oldu ve şampiyonluk yaşadı

2015 yazında ise Mario Gomez Türkiye'ye ayak bastı. Geldiğinde, "2 yıl sakatlıklarla boğuşmuş bir oyuncu doğru tercih mi?" diye tartışıldı. Ancak yıldız oyuncu ayrılırken, siyah-beyazlı taraftarların gönlünde ayrı bir yer elde etmişti.

Siyah-beyazlı forma ile ligde 26 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Gomez, takımının şampiyonluğunda en önemli pay sahibi oldu.

1 sezon kaldığı Türkiye'de derin izler bırakan Mario Gomez ülkesine dönmeye karar verdi ve Wolfsburg formasını sırtına giydi.

Milli Takımda 78 maç, 31 gol

Almanya Milli Takımı'nda 78 maçta forma giyen Gomez, 31 gol kaydetti. Alman futbolcu kariyerinin son yıllarını ise futbola başladığı kulüp olan Stuttgart'ta geçirdi.

Darmstadt maçında golle başladığı kariyerini golle sonlandırdı ve Stuttgart'ın tekrar Bundesliga'ya yükselişine katkı yaptı.

Mario Gomez kariyeri boyunca 12 kupa kazandı. 676 maça çıkan Alman yıldız, 350 kez rakip fileleri sarstı.