Haber Giriş: Kaynak: DHA
Mario Gomez’den gollü veda
[Fotoğraf: AA]
Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, aktif futbolculuk kariyerindeki son maçına Darmstadt 98 karşısında çıktı.
Türkiye’de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı.
Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart’ın Bundesliga 2’nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı.
42. dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı.
Darmstadt’a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Serdar Dursun, 53. dakikada Matthias Bader ve 88. dakikada Tobias Kempe kaydetti.
Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.
Stuttgart’ın doğrudan Bundesliga’ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82. dakikada yerini Sasa Kalajdzic’e bıraktı.
Etiketler: mario gomezSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 19:03
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