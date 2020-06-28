Beşiktaş'ta gelecek sezon planlarının şekillenmesi açısından önemli bir hafta yaşanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, salgın nedeniyle Süper Lig’e verilen arada oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı.

Çebi, geçtiğimiz hafta futbolcularla yeniden bir araya gelerek "Önümüzdeki hafta cevaplarınızı iletin" mesajını vermişti.

Hafta başından itibaren gelecek cevaplara göre yeni sezonun yol haritası belli olacak.

Geçtiğimiz hafta Caner Erkin’in takımda kalma ihtimali olmadığını oyuncunun temsilcisi açıklamıştı. Gökhan Gönül'ün durumunun da hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Tecrübeli sağ bek ile bugüne kadar sözleşme uzatma konusuyla ilgili görüşülmediği, yapılan görüşmelerin geçmiş dönem alacaklarıyla ilgili olduğu gelen haberler arasında.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda kalmasını talep ettiği Atiba ile yeni kontrat için masaya oturacak.

Tecrübeli futbolcu en az 1 sene daha oynamak, sonrasında ise siyah beyazlıların teknik heyetinde görev almak istiyor.

Maaş indirimiyle ilgili futbolculardan gelecek cevaplardan sonra yeni sezonun bütçesini oluşturacak olan yönetim, dış transfer çalışmalarına da başlayacak.

Yönetimin, belirlediği mali kriterlerden asla taviz vermek istemediği öğrenildi. Maaşlarından indirim yapmayı kabul etmeyen oyuncuların bir çoğuyla da yollar ayrılacak.