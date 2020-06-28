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Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'na koronavirüs engeli
Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nın koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'deki uçuş yerlerinin dünyaya tanıtılması ve sporcuların gelişimi için 10-12 Temmuz tarihlerinde Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenmesi planlanan yarışmanın, Kovid 19 salgınından dolayı iptal edildiği aktarıldı.
İptal kararının, vaka sayısında artış olması nedeniyle Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda alındığı vurgulandı.
Etiketler: Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe YarışmasıSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 17:49
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