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Max Kruse: Fenerbahçe ile olan hukuki süreçte haklıyım
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.
Kruse, Fenerbahçe ile olan duruma hakkında konuştu.
"Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum. Paranın benim için artık bir önemi yok. Bundesliga'ya dönmek istiyorum."
Etiketler: Fenerbahçe Max KruseSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 17:04
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