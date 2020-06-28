Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Kruse, Fenerbahçe ile olan duruma hakkında konuştu.

"Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum. Paranın benim için artık bir önemi yok. Bundesliga'ya dönmek istiyorum."