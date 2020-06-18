Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde apandisit ameliyatı olan Alman futbolcu Kruse, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.

"Ödemeler konusunda yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır"

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır.

Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

"Konu spor yargısına taşınacak"

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Alman futbolcu, sarı lacivertli takımla 23 resmi maça çıktı, 7 gol attı 8 de asist yaptı.