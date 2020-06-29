Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mario Lemina Fransız basınına konuştu. Sarı-kırmızılı ekiple kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu oyuncu, transferi hakkında soruları yanıtladı.

Marsilya Kulübü'ndeki yapılanmayı değerlendiren Lemina, "Konuşulan proje gerçekten ilgi çekici. Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp. Dönmeyi isterim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Ancak Fransa'ya dönmek de beni memnun eder. Marsilya'da çok iyi insanlar tanıdım. Bielsa gibi bir teknik direktör ile çalışma fırsatı buldum. Orada güzel anılarım var" şeklinde konuştu.

Renan Ribeiro iddiası

Bu arada Portekiz basınından, Galatasaray için yeni bir transfer iddiası geldi.

Abola Gazetesi, sarı-kırmızılılar ekibin Muslera'nın sakatlık sürecinde Sporting Lizbon kalecisi Renan Ribeiro'yu transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde, Sporting'in 2023 yılına kadar kontratı olan Renan'ı 3 milyon euro bedelle satabileceği belirtildi.