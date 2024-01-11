Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.01.2024 11:45

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarı mücadelesi başlıyor

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı, 12 Ocak Cuma günü oynanacak Sakaryaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarı mücadelesi başlıyor

Ligde 18. haftanın programı şöyle:

12 Ocak Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)

16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)

19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

ETİKETLER
TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
Ziraat Bankkart Avrupa'da ilk defa çeyrek finalde boy gösterecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
12:16
NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü
12:16
Yöresel hayvancılık işletmelerine 2023'te 6,2 milyon lira destek verildi
12:22
İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı
11:58
NASA çalışanı astrofizikçi "potansiyelini yüksek bulduğu" Türkiye'ye döndü
11:52
ABD'de bomba ihbarı üzerine pek çok okulda inceleme başlatıldı
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
FOTO FOKUS
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ