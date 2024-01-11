Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.01.2024 11:40

Ziraat Bankkart Avrupa'da ilk defa çeyrek finalde boy gösterecek

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, "Kulüp tarihimizde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldık. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Avrupa'nın en büyük 8 takımı arasına adımızı yazdırdık." dedi.

Ziraat Bankkart Avrupa'da ilk defa çeyrek finalde boy gösterecek
[Fotograf: AA]

Kavaz ve takım kaptanı milli pasör Arslan Ekşi, kulüp tarihlerinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar liginde 5. haftayı geride bıraktıklarını belirten Kavaz, dün akşam sahalarında Belçika'nın köklü kulüplerinden Knack'ı 3-2 yendiklerini anımsattı.

Kavaz, grupta lider olmayı garantilediklerini dile getirdi.

"Kulüp tarihimizde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldık. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Avrupa'nın en büyük 8 takımı arasına adımızı yazdırdık. Bütün oyuncularımı ve teknik ekibimi yürekten kutluyorum."

Kavaz, gruptaki son maçlarında 17 Ocak'ta sahalarında Olympiakos'u ağırlayacaklarını anımsattı.

"Grup maçları bitmeden çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Bundan sonraki maçlarımızı her zaman olduğu gibi adım adım ilerleyip hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Türk voleybolu için de önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki 6. hafta maçını da kazanıp grup etabını galibiyetle bitirmek istiyoruz."

Arslan Ekşi: Bir sonraki hedefimiz yarı final olacak

Takım kaptanı milli pasör Arslan Ekşi de grup etabını lider tamamlamayı garantilediklerini vurguladı.

"Grup lideri olarak çeyrek finale yükselen taraf olduk. Böyle güçlü takımların olduğu gruptan lider olarak çıkarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Neredeyse bütün sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne katılan Knack'ı hem Belçika hem de evinizde yenmek iyi bir başarıydı. Aynı şekilde son üç sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Grupa Azoty'i evimizde ve deplasmanda yendik. Olympiakos'u evinde yendik ve bu galibiyetler sonucunda 13 puan topladık. Artık 8 sekiz takım arasındayız. Bir sonraki hedefimiz yarı final olacak. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Sıradaki Haber
Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den 29 futbolcu mücadele verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
12:16
NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü
12:16
Yöresel hayvancılık işletmelerine 2023'te 6,2 milyon lira destek verildi
12:22
İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı
11:58
NASA çalışanı astrofizikçi "potansiyelini yüksek bulduğu" Türkiye'ye döndü
11:52
ABD'de bomba ihbarı üzerine pek çok okulda inceleme başlatıldı
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
FOTO FOKUS
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ