Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den 29 futbolcu mücadele verecek

Ülke federasyonlarından yapılan açıklamaya göre 34. Afrika Uluslar Kupası'na, Süper Lig'den 29 futbolcu davet edildi.
Afrika Uluslar Kupası'na en çok futbolcu gönderen (4) kulüp Beşiktaş oldu. Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley organizasyonda yer alacak.
Beşiktaş’tan sonra organizasyona en çok futbolcu gönderen takımlar, 3'er futbolcuyla Yılport Samsunspor (Nanu, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham) ve Mondihome Kayserispor (Olivier Kemen, Julian Jeanvier, Carlos Mane) oldu.
Galatasaray'dan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor'dan ise Nicolas Pepe ve Mahmoud Trezeguet bu turnuvada yer alacak.
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.
Geçen yıl haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.
Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'nda gidecek futbolcuların listesi şu şekilde:
Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas
Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya
Djiku (Fenerbahçe) - Gana
Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun
Daniel Amartey (Beşiktaş) - Gana
Omar Colley (Beşiktaş) - Gambiya
Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili
Trezeguet (Trabzonspor) - Mısır
Nanu (Yılport Samsunspor) - Gine Bissau
Kingsley Schindler (Yılport Samsunspor) - Gana
Olivier Ntcham (Yılport Samsunspor) - Kamerun
Olivier Kemen (Mondihome Kayserispor) - Kamerun
Julian Jeanvier (Mondihome Kayserispor) - Gine
Carlos Mane (Mondihome Kayserispor) - Gine Bissau
Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili
Janio Bikel (Gaziantep FK) - Gine Bissau
Ahmed Musa (EMS Yapı Sivasspor) - Nijerya
Clinton N'Jie (EMS Yapı Sivasspor) - Kamerun
Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya
Ali Sowe (MKE Ankaragücü) - Gambiya
Garry Rodrigues (MKE Ankaragücü) - Yeşil Burun Adaları
Sofiane Feghouli (Vavacars Fatih Karagümrük) - Cezayir
Ryan Mendes (Vavacars Fatih Karagümrük) - Yeşil Burun Adaları
Bruno Paz (Tümosan Konyaspor) - Angola
Loide Augusto (Corendon Alanyaspor) - Angola
Ahmed Hassan (Siltaş Yapı Pendikspor) - Mısır
Edgar Ie (Rams Başakşehir) - Gine Bissau
1. Lig'den de 3 futbolcuya davet
Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig'den de Afrika Kupası'na 3 futbolcu davet edildi.
Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro (Angola), Erzurumspor FK'den Lameira (Angola) ve Teksüt Bandırmaspor'dan Mexer (Mozambik) takımlarının başarısı için mücadele edecek.