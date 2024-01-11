Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den 29 futbolcu mücadele verecek

​​​​​​​Ülke federasyonlarından yapılan açıklamaya göre 34. Afrika Uluslar Kupası'na, Süper Lig'den 29 futbolcu davet edildi.

Afrika Uluslar Kupası'na en çok futbolcu gönderen (4) kulüp Beşiktaş oldu. Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley organizasyonda yer alacak.

Beşiktaş’tan sonra organizasyona en çok futbolcu gönderen takımlar, 3'er futbolcuyla Yılport Samsunspor (Nanu, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham) ve Mondihome Kayserispor (Olivier Kemen, Julian Jeanvier, Carlos Mane) oldu.

Galatasaray'dan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor'dan ise Nicolas Pepe ve Mahmoud Trezeguet bu turnuvada yer alacak.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Geçen yıl haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

​​​​​​​Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'nda gidecek futbolcuların listesi şu şekilde:

Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas

Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya

Djiku (Fenerbahçe) - Gana

Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun

Daniel Amartey (Beşiktaş) - Gana

Omar Colley (Beşiktaş) - Gambiya

Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili

Trezeguet (Trabzonspor) - Mısır

Nanu (Yılport Samsunspor) - Gine Bissau

Kingsley Schindler (Yılport Samsunspor) - Gana

Olivier Ntcham (Yılport Samsunspor) - Kamerun

Olivier Kemen (Mondihome Kayserispor) - Kamerun

Julian Jeanvier (Mondihome Kayserispor) - Gine

Carlos Mane (Mondihome Kayserispor) - Gine Bissau

Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili

Janio Bikel (Gaziantep FK) - Gine Bissau

Ahmed Musa (EMS Yapı Sivasspor) - Nijerya

Clinton N'Jie (EMS Yapı Sivasspor) - Kamerun

Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya

Ali Sowe (MKE Ankaragücü) - Gambiya

Garry Rodrigues (MKE Ankaragücü) - Yeşil Burun Adaları

Sofiane Feghouli (Vavacars Fatih Karagümrük) - Cezayir

Ryan Mendes (Vavacars Fatih Karagümrük) - Yeşil Burun Adaları

Bruno Paz (Tümosan Konyaspor) - Angola

Loide Augusto (Corendon Alanyaspor) - Angola

Ahmed Hassan (Siltaş Yapı Pendikspor) - Mısır

Edgar Ie (Rams Başakşehir) - Gine Bissau

1. Lig'den de 3 futbolcuya davet

Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig'den de Afrika Kupası'na 3 futbolcu davet edildi.

Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro (Angola), Erzurumspor FK'den Lameira (Angola) ve Teksüt Bandırmaspor'dan Mexer (Mozambik) takımlarının başarısı için mücadele edecek.