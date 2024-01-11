İsmail Kartal'lı Fenerbahçe rekorlara doymuyor

Sarı-lacivertli takım, 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda 19 maç sonunda 47 gol kaydetmişti. Todor Veselinovic yönetiminde 36 maçta 93 puan toplayarak sezonu zirvede bitiren Fenerbahçe, 19 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

İsmail Kartal yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan sarı-lacivertli takım ise 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 50 puan yazdırdı.

İstanbulspor mücadelesini 5-1 kazanan ve mücadelenin ilk yarısını 4-1 önde tamamlayarak bu sezon ilk yarılarda en fazla gol atan takım olan sarı-lacivertliler, TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu rekoru geliştirdi. İlk yarısını 5-0 önde tamamladığı müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezonun en farklı galibiyetine de imza attı.

Ligin ilk 19 haftalık bölümünde rakip fileleri 56 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 2,94 gol ortalamasına ulaştı.

Kartal farklı galibiyet sayısında Daum'u yakaladı

Konyaspor karşısında alınan 7-1'lik galibiyetle Fenerbahçe'nin başında 6. kez 5 ve üzeri farklı galibiyet elde eden İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'u yakaladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak 5 ve üzeri farklı galibiyet sayısında ilk sıra, 10 kezle Todor Veselinovic'e ait. İsmail Kartal ve Christoph Daum ise 6'şar galibiyetle ikinci sırayı paylaştı.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'nin başında ilk kez görev alan Todor Veselinovic, bu dönemde 7-0'lık Denizlispor, 6-1'lik Malatyaspor ve 5-0'lık Zonguldakspor galibiyetleri yaşadı.

1988-1989 sezonunda takımın başına yeniden geçen Sırp teknik adam, 5-0'lık Çaykur Rizespor, 6-0'lık Adana Demirspor, 7-2'lik Eskişehirspor ve 6-1'lik Malatyaspor galibiyetlerinde kulübedeydi.

1989-1990 sezonunda Fenerbahçe'yle 5 ve üzeri farklı galibiyet yaşayamayan Veselinovic, 1996-1997 sezonunun ikinci yarısında sarı-lacivertli takımı üçüncü kez çalıştırırken, 5-0'lık Antalyaspor ile Vanspor ve 7-0'lık Denizlispor galibiyetlerini gördü.

Veselinovic, Fenerbahçe'deki farklı galibiyetlerinin ilkini 1984-1985 sezonunda 7-0'lık skorla Denizlispor'a karşı alınırken, 10. farklı galibiyetini de 1996-1997 sezonunda yine Denizlispor'a 7-0'lık sonuçla elde etti.

Fenerbahçe'yi 2003-2006 ve 2009-2010 yılları arasında toplam 4 sezon çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, bu süreçte 6 kez 5 ve üzeri farklı galibiyet yaşadı.

2003-2004 sezonunda Elazığspor'u 7-1 mağlup eden Daum idaresindeki Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda ise Sakaryaspor'a 6-0, MKE Ankaragücü'ne 5-0 ve Kayserispor'a da 7-0 üstünlük sağladı.

2005-2006 sezonunda Samsunspor ve Konyaspor maçlarında 5-0'lık galibiyetler alan Daum, 2009-2010 sezonunda ise 5 ya da daha farklı galibiyet göremedi.

Kartal 6 farklı galibiyetin 3'ünü bu sezon yaşadı

Fenerbahçe'de ilk teknik direktörlük deneyimini 2014-2015 sezonunda yaşayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımla ilk farklı galibiyetini 5-0'lık sonuçla Gaziantepspor maçında elde etti.

2021-2022 sezonunda Vitor Pereira'nın ardından ikinci kez Fenerbahçe'de görev alan Kartal, 6-0 kazanılan Çaykur Rizespor ve 5-0 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında kulübedeydi.

Sarı-lacivertli takımla bu sezon üçüncü dönemini yaşayan İsmail Kartal, 5-0'lık Çaykur Rizespor, 5-0'lık Pendikspor ve 7-1'lik Konyaspor galibiyetlerini gördü.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, lig maçlarında 6 kez rakiplerini 5 ve üzeri farkla mağlup ederken, Türkiye Kupası ile Avrupa maçlarında da birer kez aynı başarıya ulaştı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 2014-2015 sezonunda Bayburt Özel İdarespor'u 5-0'la geçerken, bu sezon başı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda da Zimbru karşısında 5-0'lık galibiyet aldı.

Kartal, tüm kulvarlarda Fenerbahçe teknik direktörü olarak 8 kez rakipleri karşısında 5 ve üzeri farklı skorlarla galibiyet elde etti.