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Spor
AA 11.01.2024 11:20

İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandı

İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandığını açıkladı.

İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandı

75 yaşındaki Eriksson, İsveç radyosu P1'e konuştu.

"Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bu kanser. Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla."

Hayata olumlu bakmak gerektiğini belirten Eriksson, "Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün." diye konuştu.

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.

Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

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