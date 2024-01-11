Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 11.01.2024 11:03

Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralı değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıkladı.

Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralı değişiyor

TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda (2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027) A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda (2027-2028 ve 2028-2029) ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Gelecek sezondan itibaren Süper Lig takımları için ilk 11'deki yabancı oyuncu sınırı da kaldırıldı. Buna göre takımlar ilk 11'in tamamını yabancı oyunculardan oluşturabilecek.

1. Lig'de yabancı sayısı gelecek sezondan itibaren düşürülecek
1. Lig'de yabancı sayısı gelecek sezondan itibaren düşürülecek

A takım listesine yazılacak futbolcu sayısı da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürüldü.

A Milli Futbol Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi.

Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması kararlaştırıldı.

2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere, federasyon tarafından "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecek.

ETİKETLER
TFF
Sıradaki Haber
Ertuğrul Doğan: "Sürdürülebilir finansal yapı' modelini başarmak zorundayız"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
12:16
NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü
12:16
Yöresel hayvancılık işletmelerine 2023'te 6,2 milyon lira destek verildi
12:22
İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı
11:58
NASA çalışanı astrofizikçi "potansiyelini yüksek bulduğu" Türkiye'ye döndü
11:52
ABD'de bomba ihbarı üzerine pek çok okulda inceleme başlatıldı
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
FOTO FOKUS
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ