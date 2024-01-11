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Spor
DHA 11.01.2024 10:35

Arda Güler: Milli takımı özledim

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası yarı finalinde Çağlar Söyüncü'lü Atletico Madrid'i uzatmalarda bulduğu 2 golle 5-3 yenerek adını finale yazdırdı. Arda, müsabakanın 112. dakikasında Federico Valverde'nin yerine oyuna girerek, bu sezonki ikinci maçında forma giydi.

Arda Güler: Milli takımı özledim

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Arda Güler, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

"Bugün benim ilk kupa maçımdı. Son 10 dakika oyuna dahil oldum. Çok mutluyuz. Burada çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. Finalde rakip fark etmez. Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız. Umarım kupayı da alırız."

Arda, 5-6 aylık bir sakatlıktan çıktığını anımsattı.

"Hocamız beni hemen kadroya aldı ve oynattı. Güvenini bana sürekli ifade ediyor. Böyle devam edersem her şey daha iyi olacak. Türkiye'den de çok büyük destek var. Hepsine teşekkür ederim, inşallah güzel günler bizi bekliyor."

"Hayalimin daha çok başındayım"

Arda, Real Madrid'de çok kaliteli bir oyuncu grubunun olduğunun altını çizdi.

"Hayalimin daha çok başındayım, çok oynamıyorum. İnanılmaz gidiyoruz, burası Real Madrid ve çok kaliteli bir kadro var. Umarım onların bir parçası olmaya devam ederim."

"Milli takımı özledim"

Arda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin de konuştu.

"Çok özledim orada oynamayı. Yeni bir jenerasyon var. Yeni bir hocamız var. Onlar için de her şey çok güzel gidiyor. Umarım yazın her şey çok daha güzel olacak. Umarım orada çok güzel işler yapabiliriz."

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