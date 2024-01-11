Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.01.2024 10:47

Pınar Karşıyaka Avrupa'da yoluna devam edeceğine inanıyor

Pınar Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı İlker Ergüllü, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda dün yenildikleri Rio Breogan'ı 17 Ocak Çarşamba günü yenerek son 16 turuna kalacaklarına inandığını bildirdi.

Pınar Karşıyaka Avrupa'da yoluna devam edeceğine inanıyor

Pınar Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı İlker Ergüllü, bu sezon Avrupa kupalarında iyi başladıkları bazı maçlarda mağlup olduklarını, dünkü Rio Breogan maçında ise bunun tersinin yaşandığını söyledi.

Ergüllü, müsabakada dördüncü periyodun başına kadar önde olduklarını hatırlattı.

"Sonradan maç döndü, inşallah bununla ilgili teknik çözüm bulunacaktır. Üçüncü maçı İzmir'de oynayacağız bir şekilde o maçı alacağımıza eminim. Tabii ki ondan sonraki grupta biraz daha kuvvetli takımlar İspanya'dan Tenerife, İsrail temsilcisi var. Son 16 turuna yükseldiğimiz takdirde hedefimiz ilk 2'de yer almak olacak. Deplasmanda 10 maçtır kazanamıyoruz, bu şanssızlığı dün yeneriz diye düşünmüştüm ama olmadı."

Ergüllü, TFF 3. Lig'de mücadele eden futbol takımının ikinci devre hazırlıklarına yeni teknik direktörleri Erkan Sözeri ile devam ettiğini söyledi.

"Dün 3 takviye yaptık. Orta sahaya da 2 oyuncuyla görüşmelerimiz var. Umarım futbolda direkt şampiyon olup, play-off'a kalmadan yolumuza devam edeceğiz. İkinci devre biraz daha futbola vakit ayırmak istiyorum."

Ufuk Sarıca: Hala avantajlı durumdayız

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da Rio Breogan karşısında kazanmak için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti. Sarıca, Rio Breogan'ın kazanmayı hak ettiğini belirtti.

"Ama biz de hak ettik ve kazanabilirdik. Maçın 35 dakikasına kadar iyi iş çıkardık ancak son 5 dakikada hem savunmada hem hücumda iyi değildik. Maçın 40 dakika olduğunu bir kez daha hatırladık. Ancak hala avantajlı durumdayız. Haftaya bir maçımız daha var ve kendi evimizde oynayacağız. İnanıyorum ki haftaya kazanan taraf biz olacağız."

2 galibiyete ulaşacak takımın son 16 turu vizesi alacağı Pınar Karşıyaka-Rio Breogan'ın üçüncü karşılaşması 17 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmenin galibinin yer alacağı K Grubu'nda doğrudan son 16 turuna yükselen İspanya'dan Lenovo Tenerife ve İsrail'den Hapoel Bank Yahav'ın ardından 3. takım da belli oldu. Play-in turunda Litvanya'dan Rytas Vilnius'u eleyen Yunanistan'dan Peristeri, K Grubu'nda yer alacak.

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Arda Güler: Milli takımı özledim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
12:16
NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü
12:16
Yöresel hayvancılık işletmelerine 2023'te 6,2 milyon lira destek verildi
12:22
İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı
11:58
NASA çalışanı astrofizikçi "potansiyelini yüksek bulduğu" Türkiye'ye döndü
11:52
ABD'de bomba ihbarı üzerine pek çok okulda inceleme başlatıldı
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
FOTO FOKUS
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ