Pınar Karşıyaka Avrupa'da yoluna devam edeceğine inanıyor

Pınar Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı İlker Ergüllü, bu sezon Avrupa kupalarında iyi başladıkları bazı maçlarda mağlup olduklarını, dünkü Rio Breogan maçında ise bunun tersinin yaşandığını söyledi.

Ergüllü, müsabakada dördüncü periyodun başına kadar önde olduklarını hatırlattı.

"Sonradan maç döndü, inşallah bununla ilgili teknik çözüm bulunacaktır. Üçüncü maçı İzmir'de oynayacağız bir şekilde o maçı alacağımıza eminim. Tabii ki ondan sonraki grupta biraz daha kuvvetli takımlar İspanya'dan Tenerife, İsrail temsilcisi var. Son 16 turuna yükseldiğimiz takdirde hedefimiz ilk 2'de yer almak olacak. Deplasmanda 10 maçtır kazanamıyoruz, bu şanssızlığı dün yeneriz diye düşünmüştüm ama olmadı."

Ergüllü, TFF 3. Lig'de mücadele eden futbol takımının ikinci devre hazırlıklarına yeni teknik direktörleri Erkan Sözeri ile devam ettiğini söyledi.

"Dün 3 takviye yaptık. Orta sahaya da 2 oyuncuyla görüşmelerimiz var. Umarım futbolda direkt şampiyon olup, play-off'a kalmadan yolumuza devam edeceğiz. İkinci devre biraz daha futbola vakit ayırmak istiyorum."

Ufuk Sarıca: Hala avantajlı durumdayız

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da Rio Breogan karşısında kazanmak için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti. Sarıca, Rio Breogan'ın kazanmayı hak ettiğini belirtti.

"Ama biz de hak ettik ve kazanabilirdik. Maçın 35 dakikasına kadar iyi iş çıkardık ancak son 5 dakikada hem savunmada hem hücumda iyi değildik. Maçın 40 dakika olduğunu bir kez daha hatırladık. Ancak hala avantajlı durumdayız. Haftaya bir maçımız daha var ve kendi evimizde oynayacağız. İnanıyorum ki haftaya kazanan taraf biz olacağız."

2 galibiyete ulaşacak takımın son 16 turu vizesi alacağı Pınar Karşıyaka-Rio Breogan'ın üçüncü karşılaşması 17 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmenin galibinin yer alacağı K Grubu'nda doğrudan son 16 turuna yükselen İspanya'dan Lenovo Tenerife ve İsrail'den Hapoel Bank Yahav'ın ardından 3. takım da belli oldu. Play-in turunda Litvanya'dan Rytas Vilnius'u eleyen Yunanistan'dan Peristeri, K Grubu'nda yer alacak.