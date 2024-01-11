Anadolu Efes Avrupa kupalarında 822. randevuda

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 20 maçta 7 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak haftaya 16. sırada girdi.

Virtus Segafredo Bologna ise bu sezon 14 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

822. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 822. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 821 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 574. kez sahne alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 573 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.