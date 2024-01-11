Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.01.2024 11:10

Anadolu Efes Avrupa kupalarında 822. randevuda

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 12 Ocak Cuma günü İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Anadolu Efes Avrupa kupalarında 822. randevuda

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 20 maçta 7 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak haftaya 16. sırada girdi.

Virtus Segafredo Bologna ise bu sezon 14 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

822. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 822. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 821 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 574. kez sahne alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 573 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

ETİKETLER
Anadolu Efes Basketbol
Sıradaki Haber
Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralı değişiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
12:16
NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü
12:16
Yöresel hayvancılık işletmelerine 2023'te 6,2 milyon lira destek verildi
12:22
İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı
11:58
NASA çalışanı astrofizikçi "potansiyelini yüksek bulduğu" Türkiye'ye döndü
11:52
ABD'de bomba ihbarı üzerine pek çok okulda inceleme başlatıldı
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi
FOTO FOKUS
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ