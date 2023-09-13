TransAnatolia Rallisi’nin motosiklet kategorisinde Pol Tarres ipi göğüsledi

Kurtuluş Savaşı rotasını izleyen 13. TransAnatolia Rallisi’ni Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nde kazanan Andorra’dan Pol Tarres oldu.

17 ilden geçen 2 bin 350 kilometrelik rallide Castrol POWER1 Rookie Cup’ı ise Clement Artaud kazandı.

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol’ün de sponsoru olduğu, dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia sona erdi. 2 Eylül Cumartesi günü Samsun’dan start alan ve Cumhuriyetin 100. yılına özel 2 bin 350 kilometrelik Kurtuluş Savaşı rotasını izleyen ralli 9 Eylül Cumartesi günü İzmir’de tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

122 yarışmacı ve 83 aracın katıldı

17 ilden geçen ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 aracın katıldığı ralli büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Castrol POWER1’da kazanan Pol Tarres Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’nin bu yılki kazananı Andorra’dan Pol Tarres olurken, Alessandro Botturi ikinci ve Jacopo Cerutti ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk defa TransAnatolia Rallisi’nde yarışan sporcuların bu zorlu yarışta tecrübelerini artırmalarını hedefleyerek onlara destek olmak için düzenlenen Castrol POWER1 Rookie Cup’ın kazananı ise Fransız sporcu Clement Artaud oldu. Otomobil kategorisinde; SSV sınıfında Hamed Salimi Mavi ve Kiarash Zare Rafie ikilisi birinciliği kazanırken, Eren Alver ve Kerem Deveci ikilisi ikinciliğe ulaştı. Otomobil sınıfında Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar’dan oluşan takım birinci, Hüseyin Kurt ve Mert Tepe ikinci, Bekir Kuvvet Erim ve Medeni Soysal ise üçüncü oldu.

Kamyon kategorisinde zirvede geçen yılın ardından bir kez daha Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi yer alırken, raid kategorisinde birinciliği Vittorio Zagaia-Ezgi Tuncay-Göktuğ Tuncay’dan oluşan takım elde etti.

[Fotoğraf: İHA]

"TransAnatolia Rallisi dünyanın en çekişmeli ve ilgi gören rotalarından biri"

Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, uzun yıllardır motor sporlarına verdiği destekle sektörün öncülüğünü yaptıklarını söyledi.

“TransAnatolia Rallisi her geçen yıl daha fazla takımın katılımıyla ve daha fazla markanın desteğini alarak büyüyor. Birbirinden farklı doğa ve yol şartları ile de dünyanın en çekişmeli ve ilgi gören rotalarından biri haline geliyor. Burada verilen mücadelede tüm sporcular, performanslarını en üst düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Biz de bu zorlu yarışta üçüncü kez onlarla finişe ulaştık. Amacımız her zaman olduğu gibi araç üreticileri ile motor sporlarını ve genç sporcuları desteklemek.”