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Spor
İHA 13.09.2023 00:11

Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanyol ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi
[Fotograf: İHA]

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonunun grup etabı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Eflatun-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği 24 kişilik listede yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen ve sakatlığı sebebiyle yeni takımıyla henüz maça çıkamayan Arda Güler de yer aldı.

İspanyol ekibi, uzun süreli sakatlıkları bulunan kaleci Thibaout Courtois ile Eder Militao'yu da kadroya dahil etti.

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Perez, Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Daz, Arda Güler Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu Liste B: Diego Pineiro, Lucas Canizares, Rafel Obrador, Alvaro Carrillo, Marvel, Mario Martin, Nicolas Paz, Alvaro Rodriguez, Gonzalo Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli, Braga ve Union Berlin ile mücadele edecek.

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