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Spor
İHA 12.09.2023 16:48

Başakşehir Berkay Özcan’ın sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı

Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Başakşehir Berkay Özcan’ın sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı

Rams Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan’ı takımın başına getirilmesinin ardından adı Galatasaray ile de anılan Berkay Özcan’ın sözleşmesini uzattı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun mukavelesinin 2027 yılına kadar uzattığı bildirildi.

Berkay Özcan, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayla 34’ü Süper Lig, 13’ü Konferans Ligi ve elemeleri ile 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 53 maça çıkarken, 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Berkay, bu sezon Süper Lig’de şu ana kadar 3 maçta forma giyerken, gol ya da asist üretemedi.


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