Ümit Milli Futbol Takımı İtalya'ya yenildi

Fas’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
14’üncü dakikada Uğur Kaan Yıldız’ın sağ kanattan ortasında Erencan Yardımcı’nın kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu, kale direğinin hemen yanından auta gitti.
24’üncü dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Kenan Yıldız’ın ceza sahası dışından sert bir şekilde vurduğu top, kalenin yan filesine çarparak dışarı çıktı.
45+3’üncü dakikada sol kanattan Esposito’nun ceza sahası içinde pasına hareketlenen Miretti'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
79’uncu dakikada gelişen kontraatakta Baldanzi'nin pasıyla topla buluşan Nasti, meşin yuvarlağı kontrol etti. Kaleci Doğan'ın önde olduğunu gören Nasti'nin yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Mücadele İtalya’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Pierre Gaillouste, Mikael Berchebru, Valentin Evrard
TÜRKİYE: Doğan Alemdar - Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Yasin Özcan (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Aksel Baran Potur (Dk. 46 Ömer Faruk Beyaz), Bartuğ Elmaz (Dk. 61 Cihan Çanak), Demir Ege Tıknaz, Kenan Yıldız, Erencan Yardımcı (Dk. 77 Cem Türkmen), Enis Destan (Dk. 61 Emircan Gürlük)
İTALYA: Desplanches - Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri, N’Dour, Prati, Casadei, Miretti (Dk. 65 Bove), Esposito (Dk. 65 Nasti), Baldanzi (Dk. 89 Fazzini)
GOLLER: Dk. 45+3 Miretti, Dk. 79 Nasti (İtalya)
SARI KARTLAR: Emin Bayram, Demir Ege Tıknaz (Türkiye), Casadei (İtalya)