Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

Ligdeki son 8 maçın 7'sini kazanan İttifak Holding Konyaspor ise kritik bir 3 puana imza atarak zirveyle olan farkı kapamanın hesaplarını yapıyor. Bir maçı eksik Konyaspor'un 48 puan bulunuyor.

Ligin ilk yarısındaki mücadele 2-2 sona ermişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Visca, Cornelius

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmet Hassan