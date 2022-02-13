Trabzonspor'un rakibi Konyaspor
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde 57 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.
Ligdeki son 8 maçın 7'sini kazanan İttifak Holding Konyaspor ise kritik bir 3 puana imza atarak zirveyle olan farkı kapamanın hesaplarını yapıyor. Bir maçı eksik Konyaspor'un 48 puan bulunuyor.
Ligin ilk yarısındaki mücadele 2-2 sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Stat: Medical Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Visca, Cornelius
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmet Hassan
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