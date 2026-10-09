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Ekonomi
AA 09.10.2026 11:28

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı ocak-eylül döneminde 27,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Türkiye'nin tarım ürünlerine farklı pazarlardan gelen yoğun talep, sektörün dış satımını destekledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, tarım sektörünün ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 27,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin toplam ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara ulaşırken, tarım sektörünün bu dönemde toplam ihracat içindeki payı yüzde 12,9 oldu.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Buna göre, yılın 9 ayında yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 42,2 artışla 3,2 milyar dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yüzde 8 artışla 3,1 milyar dolarlık, tütün sektörü ise yüzde 15,4 artışla 929,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Rekor kıran sektörlerde Irak, Rusya ve ABD ilk sırada yer aldı

Bu dönemde rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında Irak, Rusya ve ABD öne çıktı.

Yaş meyve ve sebze sektörü Irak'a 842 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Rusya'ya 398,1 milyon dolarlık, tütün sektörü ise ABD'ye 157 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 880,2 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Muğla'dan 814,6 milyon dolarlık, tütün sektörü ise İzmir'den 677,9 milyon dolarlık ihracat yaptı.

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