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Ekonomi
AA 09.10.2026 10:23

İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı

İnşaat maliyet endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık yüzde 29,59 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,73, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 28,72, işçilik endeksi yüzde 31,2 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre yüzde 1,59 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,94 artış kaydetti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi yüzde 0,89 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,76, işçilik endeksi yüzde 31,05 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,68 arttı.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,65 artış kaydetti.

Bu dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0,55, yıllık yüzde 31,74 yükseldi.

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