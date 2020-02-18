Trabzonspor’un başarısı istatistiklere de yansıdı.

Bir maç eksiğine rağmen Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan bordo mavililer hücumdan savunmaya birçok alanda rakiplerine sayısal üstünlük kurdu.

Karadeniz ekibi 47 golle ligin en golcü takımı olarak başarısının tesadüf olmadığını gösterdi.

Sörloth 17 golle krallık yarışında ilk sırada yer alarak Süper Lig’in en etkili oyuncusu olmayı başardı.

Sosa'dan etkili performans

[Sosa]

Kaptan Sosa da, 3,1 kilit pas ve 2,4 isabetli orta yüzdesiyle ligin en iyi istatistiklerini gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım bu sezon maçlardaki hızlı futboluyla da dikkati çekti. Trabzonsporlu oyuncular 13,7 dripling ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

En etkili ismilerden biri de Nwakaeme

Nwakaeme de, maç başına 3,3 driplingle bu kategoride ligin en etkili ismi oldu.

Karadeniz temsilcisi hücum gücünün yanı sıra savunmadaki başarısıyla da göz doldurdu.

Bordo-mavili defans oyuncuları maç başına 4 şutu kalelerinde tehlike olmadan önleyerek bu alanda ilk sırada yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz ekibi, 20, atak kesme verisiyle de ligin en başarılı dördüncü takımı oldu.

Bu arada Hüseyin Çimşir de bordo mavililere hareket getirdi.

Göreve geldikten sonraki 4 lig maçını kazanan genç çalıştırıcı, 11 yıl sonra bunu başaran ilk Trabzonspor teknik direktörü oldu.