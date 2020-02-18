Haber Giriş: Kaynak: AA
Halkbank Rusya deplasmanında
[Fotoğraf: AA]
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında 19 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak.
Rusya'nın Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Halkbank, grubun 3. hafta maçında konuk ettiği Zenit Kazan'a 3-1 yenilmişti.
Grupta 3. sıradaki Zenit Kazan 5 maçta 2 galibiyet alırken, 4. ve son sıradaki Halkbank'ın galibiyeti bulunmuyor.
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