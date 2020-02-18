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Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Cucine Lube
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 19 Şubat Çarşamba günü İtalya temsilcisi Cucine Lube ile deplasmanda karşılaşacak.
Eurosuole Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
A Grubu'ndaki 5 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, son sırada yer alıyor. Tüm maçlarını kazanan Cucine Lube ise liderlik koltuğunda oturuyor.
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